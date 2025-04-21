В Риме полиция принимает меры безопасности после смерти папы Римского

Полиция Рима принимает меры безопасности после смерти папы Римского Франциска в понедельник, 21 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Патрули сотрудников правоохранительных органов собираются у площади святого Петра.

Папы Римского Франциска не стало утром 21 апреля. Об этом сообщил кардинал Кевин Фаррелл. Он напомнил, что жизнь папы Римского была посвящена служению Господу и церкви. Представитель католической церкви добавил, что конклав (процесс избрания нового папы. — прим. ред.) пройдет в течение ближайших 15—20 дней.

Позднее стало известно, что матчи 33-го тура чемпионата Италии по футболу, которые должны были состояться 21 апреля, были перенесены из-за смерти папы Римского. Об этом говорится в заявлении Серии А. Даты проведения матчей буду объявлены позднее.

Ранее кардинал сообщил подробности смерти папы Римского.