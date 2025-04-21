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Дошкольник сломал позвоночник, упав с высоты двух метров в детском саду

В Новосибирской области воспитатели пытались скрыть падение воспитанника с крыши
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Telegram-канал «Инцидент Новосибирск»

В новосибирском детском саду семилетний ребенок сломал позвоночник, упав с двухметровой крыши беседки. Инцидент произошел в селе Березиково Тогучинского района 6 марта. Спустя полтора месяца родственница пострадавшего ребенка поделилась подробностями случившегося в беседе с Telegram-каналом «Инцидент Новосибирск».

По словам женщины, в тот день воспитатели якобы утверждали, что никто из детей не падал. При этом ребенок, по его заверениям, говорил о плохом самочувствии педагогам и просил позвонить матери, но те проигнорировали и его состояние, и просьбу.

Вечером родительница узнала о ЧП от самого ребенка. После этого мальчика повезли в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга и компрессионный перелом двух позвонков.

Собеседница канала отметила, что воспитатель, в чью смену произошло ЧП, продолжает работать.

Директор учреждения Ольга Содыль в разговоре с Ngs.ru отметила, что сотрудница получила дисциплинарное взыскание.

Ранее в Челябинске родители пожаловались на воспитательницу, которая бьет их детей.

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