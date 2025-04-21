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Россиянам посоветовали завести отдельный мобильный номер для банковских операций

Депутат Коркин: для банковских операций стоит завести отдельный мобильный номер
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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Тема мошенничества остается одной из самых актуальных, поэтому важно соблюдать рекомендации по кибербезопасности: любые приложения и сервисы защищать уникальными и сложными паролями, а также двухфакторной аутентификацией, не передавать личные данные третьим лицам и регулярно обновлять на всех устройствах программное обеспечение, в том числе, антивирусное. Об этом в беседе с РИАМО напомнил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

Как сообщает газета «Известия», мошенники стали чаще обманывать россиян через социальные сети. Одной из самых популярных схем эксперты называют звонки или сообщения от имени якобы сотрудников банков, госслужб или руководителей компаний.

«Рекомендуется также использовать отдельный номер мобильного телефона для банковских операций, не переходить по подозрительным ссылкам и QR-кодам, не называть код из СМС. Защита данных помогает сохранить целостность и неподдельность ваших данных, предотвращая несанкционированный доступ», — отметил Коркин.

До этого в МВД сообщили, что злоумышленникам требуется всего несколько часов для того, чтобы создать фальшивый интернет-сайт по продаже электронных авиабилетов. На смену его названия, адреса и внешнего оформления требуется еще меньше времени.

Ранее эксперт рассказал, зачем мошенники создают фальшивые аккаунты жертв.

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