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Эксперт рассказал, зачем мошенники создают фальшивые аккаунты жертв

МТС: мошенники собирают банковские данные с помощью фальшивых аккаунтов
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Shutterstock

Мошенники крадут данные жертв с помощью фальшивых аккаунтов на их имя. Об этом рассказал РИА Новости директор продукта «Защитник» компании МТС Андрей Бийчук.

«Получив необходимую информацию, мошенники используют ее для доступа к банковским счетам и другим личным аккаунтам жертвы, что может привести к потере данных и денег», — пояснил он.

После сбора информации о жертве через открытые источники информации или специальные сервисы мошенники регистрируют аккаунты на их имя на популярных сервисах, таких как кофейни или онлайн-магазины, где требуется подтверждение с помощью СМС. После этого они звонят своим жертвам и представляются сотрудниками этих сервисов, после чего запугивают их, убеждая, что те были взломаны, и убеждают предоставить свои банковские данные, чтобы «защититься» от взлома.

До этого стало известно, сколько времени нужно мошенникам на создание фальшивых сайтов по продаже авиабилетов.

Ранее в Калининградской области мошенники выманили у педагога 5,5 млн рублей.

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