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На сайт «Русофобы» добавили новых недругов России

Еще 6 человек добавили в базу сайта «Русофобы»
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Depositphotos

База сайта «Русофобы» пополнилась новыми людьми, сообщает Telegram-канал «Русофобы.ru».

На сайт добавили члена совета «Правозащитного центра Мемориал» Сергея Давидиса, сооснователя «Форума свободной России» Ивана Тютрина (признан в РФ иностранным агентом), участника проекта «Список Путина» «Форума свободной России» Даниила Константинова, журналиста Айдера Муждабаева (признан в РФ иностранным агентом), оппозиционного политического деятеля Даниила Кена и администратора антироссийского Telegram-канала «Николаевский Ванек» Ивана Знайко.

Как отметили в Telegram-канале «Русофобы.ru», эти люди активно выступают против СВО и продвигают западную дезинформацию.

Ранее на сайт «Русофобы» добавили представителей из «Нужной газеты» (Абхазия), «Конгресса Ойрат-Калмыцкого народа», движения «Малиновый Клин – Independent Kuban», «Бурятского национального движения» и «Фонда Свободная Якутия».

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