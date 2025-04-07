На сайт «Русофобы» добавили новых недругов России

Еще 6 человек попали в базу сайта «Русофобы»

База сайта «Русофобы» пополнилась новыми людьми, сообщает Telegram-канал «Русофобы.ru».

На сайт добавили представителей из «Нужной газеты» (Абхазия), «Конгресса Ойрат-Калмыцкого народа», движения «Малиновый Клин – Independent Kuban», «Бурятского национального движения» и «Фонда Свободная Якутия».

Как отметили в Telegram-канале «Русофобы.ru», «эти люди выступают за отделение от России своих регионов».

«Они считают, что России многовато территории и надо ее распилить на части», — говорится в сообщении.