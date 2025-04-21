Мэр предложил «зачистить» город от бездомных с помощью наркотиков

Мэра-республиканца из Южной Калифорнии Рекса Пэрриса раскритиковали после резкого заявления о бездомных. Об этом сообщает New York Post.

На заседании городского совета 25 февраля глава Ланкастера, отвечая на вопрос о возможных методах решения проблемы с бездомными, предложил дать им «столько фентанила, сколько они захотят». По его словам, около 40-45% бездомных — это бывшие заключенные, на которых, по его утверждению, лежит ответственность за большинство преступлений в городе.

Несмотря на негативную реакцию со стороны общественности, Пэррис отметил, что не жалеет о своих словах, и даже выразил желание, чтобы федеральные власти провели «чистку» среди бездомного населения. Мэр признал, что его позиция жестока, но все же необходима.

Фентанил, о котором он говорил, — это мощный синтетический опиоид, вызывающий сильную зависимость и часто приводящий к летальным случаям даже в малых дозах.

Взгляды Пэрриса вызвали резкую критику и запустили петицию о снятии его с должности, но на данный момент она набрала лишь 6% от числа необходимых подписей. Срок полномочий республиканца истекает в апреле 2028 года.

Ранее чиновник из Ленобласти угрожал местному жителю из-за его частых жалоб на мусор.