Чиновник из Ленобласти угрожал местному жителю из-за его частых жалоб на мусор

Глава поселения в Ленинградской области оскорблял мужчину с инвалидностью и угрожал ему из-за жалоб на уличный мусор. Ситуацию в разговоре с «Осторожно, новости» прокомментировали обе стороны конфликта.

На этой неделе житель Лесколовского сельского поселения Алексей, автор жалоб, которые регулярно он оставляет на портале «Решаем вместе», встретился на улице с главой муниципального образования Андреем Михеевым. Он приехал посмотреть, убрали ли мусор в указанном им месте, там же оказался чиновник, который узнал его, преградил выезд и принялся оскорблять Алексея. Тот записал часть диалога на видео.

«Ты не Геннадьевич <...>, ты Алексей Гондонович!» — заявил Андрей Михеев, уточнив имя у собеседника.

По словам Алексея, инвалида третьей группы, глава поселения также угрожал ему. Узнав, что у мужчины половина головы титановая, он якобы сказал, что «скоро вторая часть головы будет пластиковой». Это заявление местный житель «воспринял как прямую угрозу физической расправы» и обратился в прокуратуру и СК.

Сам Михеев подтвердил факт разговора и признал, что оскорблял оппонента, а затем назвал его «больным» и обвинил в попытках очернить местных чиновников через некоторых людей, «которые подстрекают его». Он утверждает, что Алексей пишет по 12-18 жалоб в день, направляя их в местную администрацию, которая ответственности за проблемы с вывозом мусора или, например, незаконную рекламу на деревьях, не несет.

«Он преподносит, что органы местного самоуправления не справляются с обязанностями. Хотя это не наши полномочия. <...> Я первый раз с человеком общался. Спросил его, зачем ты это делаешь. Говорю, если есть вопросы, запишись на прием ко мне. У него руки трясутся, он ответить ничего не может. Он действительно больной человек. Он сказал: «У меня половина головы титановая». Я ответил, мол хорошо, что не пластиковая. Я ему никак не угрожал. Посмотрите на меня и посмотрите на него», — заявил Михеев, отметив, что разговором все же остался недоволен.

Ранее на видео попало, как в Пятигорске спешившую к пациенту скорую остановили из-за кортежа чиновника.