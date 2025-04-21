В Петербурге младенец попал в больницу из-за падения коляски в салоне автобуса

В Петербурге коляска с младенцем упала из-за остановки автобуса

В Петербурге ребенка госпитализировали после падения в автобусе. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Василеостровском районе. Во время движения водитель попытался избежать аварии, поэтому резко затормозил. После этого стоявшая в салоне коляска с ребенком опрокинулась, младенец ударился головой.

В результате девочка получила серьезные травмы, среди которых – закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Медики оценили ее состояние как средней степени тяжести.

По данным «Фонтанки», водителю автобуса 63 года. В текущем году мужчина один раз нарушил ПДД, штраф он выплатил.

«Перевозчик подтвердил, что водитель применил экстренное торможение, чтобы избежать столкновения», – сообщается в публикации.

По факту ДТП составлен протокол о нарушении правил дорожного движения. На данный момент в ситуации разбирается полиция.

Ранее в Челябинске юноша швырнул петарду в мать, гулявшую с грудным ребенком в коляске.