Как курение снижает аппетит, объяснил врач

При выкуривании сигареты у человека может пропасть чувство голода. Этот эффект обусловлен действием никотина на нейромедиаторные и нейроэндокринные системы организма, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Никотин влияет прежде всего на головной мозг, а именно на гипоталамус. Это та область, которая регулирует базовые потребности, в том числе голод и насыщение. Под воздействием никотина активируются специальные рецепторы, и мозг начинает вырабатывать вещества, которые «подавляют» чувство голода. Кроме того, никотин стимулирует выработку дофамина — нейромедиатора, связанного с удовольствием и системой вознаграждения. Получается, что сигарета дает кратковременное ощущение удовлетворения, которое может временно заменить потребность в еде. Особенно это выражено у тех, кто склонен «заедать» стресс — в таком случае курение работает как ложная альтернатива приёму пищи», — объяснил врач.

Есть и другой механизм: никотин активирует симпатическую нервную систему, которая ускоряет сердцебиение, сужает сосуды и частично подавляет активность пищеварительного тракта.

«При этом снижается выработка желудочного сока и замедляется пищеварение — всё это также может способствовать снижению аппетита. Параллельно повышается уровень сахара в крови, что дает организму сигнал: «питание получено», хотя по факту никакой еды не было. Таким образом, курение действительно может временно снижать аппетит — за счет прямого воздействия на мозг и на обмен веществ. Но важно понимать: это вмешательство в естественные механизмы тела. Такой «контроль» над аппетитом — иллюзия, которая часто приводит к другим проблемам, в том числе зависимому поведению, ухудшению работы сердечно-сосудистой и пищеварительной систем», — отметил доктор.

Часто бывшие курильщики сталкиваются с набором веса — это связано не только с восстановлением аппетита, но и с тем, что еда начинает играть роль источника удовольствия, который раньше заменяла сигарета. Однако при правильной поддержке эта проблема вполне решаема.

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