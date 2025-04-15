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В Ташкенте в честь 80-летия Победы прошли «Чтения Победы»

В Ташкенте почтили память участников Великой Отечественной войны
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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

В Ташкенте состоялось международное литературно-музыкальное мероприятие из цикла «Чтения Победы», посвященное роли народа Узбекистана в годы Великой Отечественной войны, сообщается в Telegram-канале «80 лет Великой Победе».

На вечере выступил народный артист России Дмитрий Харатьян, уроженец Узбекской ССР. Он исполнил песни «Нам нужна одна Победа» Булата Окуджавы и «Сороковые» Давида Самойлова. В программе также приняли участие народные и заслуженные артисты Узбекистана.

В исполнении участников прозвучали произведения Шарафа Рашидова, Гафура Гуляма, Расула Гамзатова, Булата Окуджавы, Роберта Рождественского и Анны Ахматовой.

«Каждый третий житель Республики принял участие в борьбе против нацизма: около двух миллионов людей отправились на фронт. Тем временем тыл обеспечил бесперебойную работу эвакуированных предприятий, научных учреждений и творческих объединений. Во время войны в Ташкенте нашли спасение от голода и смерти тысячи эвакуированных советских граждан, в том числе дети, потерявшие родителей», — говорится в сообщении.

Напомним, «Чтения Победы» — крупный международный проект, направленный на сохранение памяти о героизме бойцов Красной армии и обычных людей в годы Великой Отечественной войны. В публичных мероприятиях задействованы известные деятели культуры и общественные лидеры.

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