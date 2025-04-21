Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какие продукты стоит держать дома на случай экстренных ситуаций

Pravda.Ru: мед и белый рис можно держать дома на случай экстренных ситуаций
close
Depositphotos

Мед является одним из продуктов с длительным сроком хранения, которые можно держать дома на случай экстренных ситуаций. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

«При правильном хранении в герметичной упаковке [мед] может храниться неограниченное время благодаря низкому содержанию воды и высокому уровню сахара», — отметили в сообщении.

Кроме того, долго могут храниться консервы, соль, горчица в закрытой упаковке, уксус, белый рис и сахар, если их держать в сухом, прохладном месте и герметичной упаковке. На случай чрезвычайной ситуации молоко можно заменить безлактозным веганским консервированным кокосовым молоком, которое может храниться годами.

Заведующая лабораторией ВНИИ технологии консервирования ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Наталья Посокина до этого рассказала «Газете.Ru», что консервация помогает сохранить почти все полезные вещества в овощах, фруктах, мясе и рыбе. Исключение составляет витамин С, значительная часть которого разрушается при воздействии высоких температур.

Ранее были названы продукты, которые опасно хранить на дверце холодильника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами