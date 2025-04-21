Россиянам рассказали, какие продукты стоит держать дома на случай экстренных ситуаций

Pravda.Ru: мед и белый рис можно держать дома на случай экстренных ситуаций

Мед является одним из продуктов с длительным сроком хранения, которые можно держать дома на случай экстренных ситуаций. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

«При правильном хранении в герметичной упаковке [мед] может храниться неограниченное время благодаря низкому содержанию воды и высокому уровню сахара», — отметили в сообщении.

Кроме того, долго могут храниться консервы, соль, горчица в закрытой упаковке, уксус, белый рис и сахар, если их держать в сухом, прохладном месте и герметичной упаковке. На случай чрезвычайной ситуации молоко можно заменить безлактозным веганским консервированным кокосовым молоком, которое может храниться годами.

Заведующая лабораторией ВНИИ технологии консервирования ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Наталья Посокина до этого рассказала «Газете.Ru», что консервация помогает сохранить почти все полезные вещества в овощах, фруктах, мясе и рыбе. Исключение составляет витамин С, значительная часть которого разрушается при воздействии высоких температур.

Ранее были названы продукты, которые опасно хранить на дверце холодильника.