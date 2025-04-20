В Петербурге подросток поругался со школьницей и изнасиловал ее в подъезде

В Петербурге подросток получил 3,5 года колонии за насилие над школьницей

Калининский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении подростка, который поссорился со знакомой девочкой и изнасиловал ее в подъезде дома. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По данным следствия, инцидент произошел в подъезде многоэтажки по Гражданскому проспекту в июне 2023 года. Юноша поссорился со своей знакомой, в ходе конфликта злоумышленник применил силу и изнасиловал девочку.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину, приговором суда ему назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы, отбывать срок он будет в воспитательной колонии для несовершеннолетних.

До этого сообщалось, что в Краснодаре мужчина заманил к себе ребенка и изнасиловал. Уроженец Брянской области пообещал ребенку показать собаку и под этим предлогом привел домой, где изнасиловал его. Суд приговорил фигуранта к 16 годам лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии особого режима. Помимо этого, в течение десяти лет он не сможет заниматься деятельностью, связанной с детьми. Мужчина также пройдет принудительное лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания.

Ранее в Петербурге мужчина, надругавшийся над ребенком в автобусе, получил срок.