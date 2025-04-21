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Извержение высочайшего вулкана в Евразии попало на видео

РАН опубликовала кадры извержения Ключевской сопки на Камчатке

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН опубликовал кадры извержения вулкана Ключевская сопка на Камчатке. Они были размещены в Telegram-канале учреждения.

На ролике видно, как покрытая снегом верхушка кратера начинает светиться. Это связано с извержением стромболианского типа, то есть такого, при котором извержение является маломощным и продолжается непрерывно или с малыми интервалами вплоть до десятков тысяч лет, во время которых вулкан выбрасывает шлаковые конусы и шлейфы крученых вулканических бомб.

Вулкан Ключевская сопка является самым высоким активным вулканом в Евразии. Возраст этого вулкана составляет около семи тысяч лет. Сопка имеет правильный конус с кратером диаметром около 700 метров. На ее склонах расположены 80 побочных кратеров. Ключевская сопка находится в 30 км от поселка Ключи, где проживают 4,5 тыс. человек. Угрозы для населенных пунктов нет.

О пробуждении вулкана Ключевская сопка стало известно в ночь на 21 апреля.

Ранее на Камчатке началось извержение вулкана Безымянный.

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