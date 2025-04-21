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В Таиланде в ДТП с автобусом погибли семь человек

Naewna: в Таиланде в ДТП с пассажирским автобусом погибли семь человек
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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде в результате ДТП с пассажирским автобусом погибли по меньшей мере 7 человек. Об этом сообщает Naewna.

По данным издания, автобус следовал по маршруту из города Районг на восточном побережье Сиамского залива в город Нонгкхай на северо-востоке королевства. Во время движения транспорт столкнулся с грузовиком, после чего начался пожар в салоне автобуса.

На данный момент число пострадавших достигло 53 человек. Правоохранители начали расследование происшествия. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.

До этого модель из России Никита Матвеев попал в ДТП в Таиланде во время празднования местного Нового года. По данным Telegram-канала SHOT, проезжая часть была мокрая, поэтому водитель не справился с управлением и врезался в бордюр.

В результате ДТП мужчина сломал бедро: потребовалась операция, которая обошлась в 700 тысяч рублей. Также сообщается, что в настоящее время мужчина может ходить только на костылях.

Ранее пьяный водитель «Волги» уходил от погони в Барнауле и устроил массовое ДТП.

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