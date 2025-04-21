Врач рассказал, представителям каких профессий грозит варикоз

Варикозу наиболее подвержены рабочие, парикмахеры, врачи и официанты. Об этом «Москве 24» рассказал врач-флеболог, сосудистый хирург Кирилл Самохин.

По его словам, иногда хроническое заболевание возникает из-за наследственности, однако проблема характерна для тех, кто проводит много времени на ногах (например, рабочие и врачи), а также в самолетах. Кроме того, болезни подвержены люди, которые сталкиваются с серьезными физическими нагрузками.

«Также в зоне риска такие профессии, как парикмахер и официант. У последних вообще большая нагрузка на опорно-двигательную систему, поэтому появляются проблемы с суставами и спиной, а также избыточное давление на вены», — сказал Самохин.

Он уточнил, что полной профилактики болезни не существует, потому что она связана с образом жизни. Если заболевание проявилось, важно сразу начинать лечение, заключил врач.

Врач-флеболог сети клиник «Клиника Фомина» Дина Бестаева до этого рассказала «Газете.Ru», что изменения, происходящие при варикозном расширении вен, имеют необратимый характер. На сегодняшний̆ день самым инновационным, безопасным и эффективным методом лечения варикозной болезни является эндовазальная лазерная коагуляция.

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