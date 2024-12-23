Назван единственный действенный метод лечения варикоза

Изменения, происходящие при варикозном расширении вен имеют необратимый характер. На сегодняшний̆ день самым инновационным, безопасным и эффективным методом лечения варикозной болезни является эндовазальная лазерная коагуляция, рассказала «Газете.Ru» врач-флеболог сети клиник «Клиника Фомина» Дина Бестаева.

«Консервативные методы лечения — таблетки, мази, компрессионные изделия — направлены на уменьшение или устранение симптомов варикозной болезни. Но вылечить ее можно только оперативным путем. Любая операция направлена на устранение больных, не функционирующих вен. На сегодняшний день самым инновационным, безопасным и эффективным методом лечения варикозной болезни является эндовазальная лазерная коагуляция», — рассказала доктор.

Суть метода состоит в облитерации (сплющивании) вен путем передачи энергии лазерного излучения напрямую к венозной стенке при помощи лазерного световода. Вена после термического воздействия превращается в фиброзный тяж, который со временем рассасывается и исчезает навсегда.

«Варикозная болезнь — это генетически детерминированное заболевание, обусловленное слабостью венозной стенки, передающееся из поколения в поколение. У человека происходит сбой в синтезе определенных белков, которые отвечают за эластичность сосудистой стенки. А дальше в процессе жизнедеятельности накладываются провоцирующие факторы: образ жизни, женский пол, лишний вес, прием гормональных препаратов», — отметила врач.

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