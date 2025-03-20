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Врач рассказал, какие продукты полезно есть при варикозе

Врач Арзамасцев: зеленые овощи и рыбу полезно есть при варикозе
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Shutterstock

Людям с варикозным расширением вен важно включать в свой рацион питания продукты, которые помогут укрепить сосудистую стенку. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Так, он рекомендует им есть больше зеленых овощей и зелени, например, шпинат и капусту, потому что в них содержатся витамин K и антиоксиданты. По его словам, ежедневно стоит потреблять не менее 400 г этих продуктов.

«Также укрепляют сосудистую стенку полезные омега-3 жирные кислоты и Q10. Они содержатся в рыбе, маслах и орехах», — продолжил Арзамасцев.

Врач уточнил, что пациентам стоит есть 120–150 г рыбы четыре-пять раз в неделю и по 10–20 г орехов и масла в день.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург до этого говорил, что людям с варикозным расширением вен стоит исключить из своего рациона питания сладости и продукты, в которых содержатся быстрые углеводы. Он пояснил, что такие продукты разрушают белок коллаген, который является основным в соединительной ткани. В случае проблем с коллагеном качество всей сосудистой стенки будет снижаться, добавил врач.

Ранее был назван единственный действенный метод лечения варикоза.

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