Участник СВО получил условный срок за подрыв гранаты на глазах у детей

Военный из Казани получил три года условно за подрыв имитационной гранаты у лавочки во дворе жилого дома. Об этом говорится в приговоре Казанского гарнизонного военного суда, с которым ознакомилась «Газета.Ru». Мужчине вменялась 1 часть 213 статьи УК РФ — хулиганство.

В сентябре 2023 года в СМИ появилось видео, на котором пьяный военный Кирилл Шульга решил развлечь игравших у подъезда детей и предложил одному достать чеку из гранаты. После отказа ребенка и неодобрительных криков соседей он сделал это сам — выдернул чеку и кинул гранату в сторону.

Сам Шульга свою вину в хулиганстве не признал. Он заявил, что решил испытать купленную гранату, «предупредив окружающих <…> о безопасности проводимого мероприятия». Гранату мужчина приобрел в магазине «Оружейный дом» и организовал доставку с помощью таксиста.

Жительница дома, находившаяся во дворе вместе с ребенком во время взрыва, в тот же день обратилась в полицию. На суде женщина заявила, что и она, и ее сын получили психологическую травму — ребенок стал плохо есть и был взволнован.

В приговоре указано, что Шульга прошел судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой у военного «обнаруживаются признаки психических и поведенческих расстройств». Защита военного настаивала на оправдательном приговоре, поскольку у мужчины «не было умысла на нарушение общественного порядка».

Суд принял во внимание тот факт, что Шульга является участником боевых действий и специальной военной операции, а также его желание продолжить службу. Суд постановил, что действия подсудимого не связаны с нарушением воинских правоотношений и воинской обязанности, поэтому из обвинения было исключено отягчающее обстоятельство — совершение преступления в период мобилизации.

Военного приговорили к трем годам лишения свободы условно с учетом двух лет испытательного срока. Диск с записью с камеры видеонаблюдения, на котором виден взрыв, суд постановил оставить при уголовном деле.

Как осенью 2023 года писали СМИ, мужчина уже был судим за разбой, похищение документов, мошенничество, попытку кражи, управление авто в пьяном виде и грабеж.

Ранее сообщалось, что в Иркутске бывший вагнеровец получил 7,5 года колонии за убийство брата.