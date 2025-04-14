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В США уволили учительницу, заставившую ученика массировать ей ноги в качестве наказания

The Sun: в США учительница заставила ученика массировать ей ноги и лишилась работы
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В США учительницу уволили после того, как она заставила ученика массировать ей ноги в качестве наказания, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, 53-летняя заместитель директора Кейва Ларк наказала мальчика за то, что он бросил клочок бумажки во время урока. По словам свидетелей и самого подростка, женщина сняла туфли и положила ноги ему на колени.

«Раз уж твоим рукам нечего делать – массируй мне ноги», — приказала педагог.

Позже Ларк призналась коллеге в «непрофессиональном поведении», и та сообщила в полицию.

Шериф округа Полк Грэди Джадд назвал действия администратора «недопустимыми», особенно учитывая ее должность.

«Это отвратительно – так вести себя с ребенком. Хуже всего, что это заместитель директора», – заявил он.

Ларк отстранили от работы, ей предъявлены обвинения в непристойном поведении и преступлении против несовершеннолетнего со стороны должностного лица. Суперинтендант школ округа Полк Фредерик Хейд заявил, что Кейве «больше не место рядом с детьми», поблагодарив директора за оперативное обращение в полицию.

Ранее в США уволили учителя, который накормил детей собачьими лакомствами.

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