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Группу мошенников, продававших БАД под видом лекарств, задержали в Москве

МВД: полиция Москвы задержала 14 человек за продажу БАД под видом лекарств
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Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

В  Москве полицейские задержали 14 человек, продававших гражданам биологически активные добавки (БАД) под видом лекарств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

В ведомстве рассказали, что задержанные рекламировали медицинские услуги в интернете и СМИ. Представляясь врачами, злоумышленники звонили нуждающимся в лечении людям, представлялись врачами и ставили диагнозы без приема. Задержанные убеждали граждан купить БАД, говорится в публикации.

В министерстве добавили, что 10 участников группы находятся под подпиской о невыезде, а организаторы — в СИЗО. Были возбуждены дела по статьям Уголовного кодекса России «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества».

До этого сообщалось, что мошенники начали обманывать пенсионеров, предлагая им лекарства по якобы льготным ценам.

По данным МВД, пожилым россиянам может позвонить незнакомец, который предложит приобрести лекарства по «льготным» ценам. Однако жертва обмана после того, как отдаст деньги, может получить таблетки-пустышки или не получить товар вовсе.

Ранее были раскрыты самые популярные схемы мошенников по обману российских пенсионеров.

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