Педагог из Светлогорска лишилась 5,5 млн рублей после звонка «силовиков»

Жительница Светлогорска осталась без накоплений, опустошила счет сына и отдала деньги мошенникам для проведения «экспертизы». Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестный связался с преподавателем от имени ее коллеги, женщине сообщили, что в ближайшее время ей позвонят правоохранители. Потерпевшая пыталась перезвонить коллеге, чтобы убедиться, что сообщение пришло именно от нее, но не смогла дозвониться.

Далее ей поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником службы безопасности и сообщил, что ведется проверка граждан на причастность к финансированию иностранных государств. Собеседник убедил учительницу передать денежные средства для проведения экспертизы, чтобы обезопасить ее накопления. Женщина выполнила все указания незнакомца и перевела через банкомат 1,5 рублей личных накоплений и 4 млн рублей, принадлежащих сыну, на счет, который продиктовал звонивший.

Общий ущерб составил 5,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 43 млн рублей и новый Mercedes.