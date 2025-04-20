Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Педагог из Светлогорска лишилась 5,5 млн рублей после звонка «силовиков»

В Калининградской области мошенники выманили у педагога 5,5 млн рублей
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Жительница Светлогорска осталась без накоплений, опустошила счет сына и отдала деньги мошенникам для проведения «экспертизы». Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестный связался с преподавателем от имени ее коллеги, женщине сообщили, что в ближайшее время ей позвонят правоохранители. Потерпевшая пыталась перезвонить коллеге, чтобы убедиться, что сообщение пришло именно от нее, но не смогла дозвониться.

Далее ей поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником службы безопасности и сообщил, что ведется проверка граждан на причастность к финансированию иностранных государств. Собеседник убедил учительницу передать денежные средства для проведения экспертизы, чтобы обезопасить ее накопления. Женщина выполнила все указания незнакомца и перевела через банкомат 1,5 рублей личных накоплений и 4 млн рублей, принадлежащих сыну, на счет, который продиктовал звонивший.

Общий ущерб составил 5,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 43 млн рублей и новый Mercedes.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами