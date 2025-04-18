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Школьник поджег участковый пункт полиции в Москве по заданию мошенников

На юго-востоке Москвы школьник поджег участковый пункт полиции
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Telegram-канал РЕН ТВ|Новости

В Москве школьник устроил поджог участкового пункта полиции на улице Михайлова. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

По информации издания, мальчик подошел к двери пункта, разбил об нее бутылку с горючей смесью. Сотрудники полиции вовремя заметили огонь и справились с ним до прибытия сотрудников МЧС.

Поджигателя тут же задержали, им оказался 13-летний юноша. По предварительной версии, ребенок действовал по указанию мошенников.

Днем ранее в пресс-службе городской полиции сообщили о другом поджигателе — 14-летнем подростке, который облил дверь одной из квартир в Можайском районе и бросил спичку. Юноша рассказал, что действовал по указанию неизвестных, с которыми связался в мессенджере, найдя предложение о подработке. Куратор пообещал заплатить подростку, если он сделает все по инструкции. Подросток от плана не отбивался, но денег так и не получил.

Ранее в Забайкалье подростков осудили за поджог станции сотовой связи.

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