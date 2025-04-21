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В России отозвали регистрацию двух американских препаратов против рака

Минздрав отозвал регистрацию двух американских препаратов для лечения рака
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Минздрав России отозвал регистрацию двух американских препаратов для лечения рака крови. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Речь идет о противоопухолевых препаратах, которые используются в терапии пациентов с различными видами рака крови, — «Ревлимида» и «Имновида». Права на эти лекарства принадлежат ушедшей с рынка РФ американской фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb.

Несколько лет назад эти препараты были самыми продаваемыми в сегменте госзакупок, но сейчас они уступили свои доли на рынке российским дженерикам.

14 марта сообщалось, что в России отозвали регистрацию 31 препарата швейцарской фармацевтической компании Sandoz. Причиной отзыва послужила актуализация портфеля лекарственных средств.

Ранее правительство РФ упростило регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства.

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