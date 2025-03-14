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В России отозвали регистрацию ряда препаратов фармкомпании Sandoz

Фармкомпания Sandoz прокомментировала отзыв регистраций своих препаратов в РФ
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Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

В фармацевтической компании Sandoz заявили газете «Коммерсантъ», что актуализация портфеля лекарственных средств послужила причиной отзыва свыше 30 регистрационных удостоверений на различные формы выпуска препаратов в России.

Там объяснили, что это рутинная практика: поставки по этим регистрационным удостоверениям не производились уже в течение нескольких лет, а товары с действующим сроком годности закончились.

«Для большинства препаратов в портфеле Sandoz доступны другие формы выпуска, а также многочисленные аналоги на рынке РФ», — сказали изданию в российском офисе компании.

12 марта Минздрав РФ отменил государственную регистрацию 43 препаратов и одной фармсубстанции. Sandoz обратилась с просьбой на отзыв 31 регистрационного удостоверения. Речь идет о таких препаратах, как «АЦЦ» (международное непатентованное наименование — ацетилцистеин), «Лозарел» (лозартан) и «Ортанол» (омепразол), которые выпускает компания. На российском рынке есть аналоги этих лекарственных средств.

Ранее были названы российские лекарства, наиболее востребованные за рубежом.

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