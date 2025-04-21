Россияне увеличивают интенсивность тренировок перед теплым сезоном

С наступлением весны россияне традиционно начинают активнее заниматься спортом, чтобы подготовиться к лету. Как показало исследование сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United), 20% опрошенных на старте теплого сезона увеличивают интенсивность своих тренировок, а 10% начинают внимательнее следить за питанием.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

При этом более трети (36%) поддерживают физическую активность круглый год, еще 34% признались, что вовсе не занимаются спортом. Тем не менее с наступлением весны и тепла у многих появляется дополнительная мотивация посещать спортзалы, поскольку они готовятся к сезону отпусков и стремятся улучшить свою физическую форму.

«Мы видим, что весной посещаемость фитнес-клубов действительно растет. Если сравнивать с началом 2025 года, в марте число визитов в залы выросло сразу на 10%. Это подтверждает общую тенденцию: аналогичный рост наблюдался и весной 2024 года (+14%). Многие стремятся привести себя в форму к лету, но стоит понимать, что краткосрочные усилия не всегда дают устойчивый результат. Гораздо эффективнее, когда спорт и здоровое питание становятся частью повседневной жизни. Это не только помогает держать тело в тонусе, но и улучшает общее самочувствие», — отмечает Ирина Исаева, коммерческий директор Pride Fitness.

Среди стимулов для занятий спортом россияне чаще всего называют поддержание фигуры (47%), снятие стресса и улучшение настроения (24%), а также вклад в здоровье и профилактику болезней (23%). При этом 19% респондентов занимаются спортом ради достижения конкретных спортивных целей, а 14% ценят возможность общения с единомышленниками.

Россияне находят для себя разные форматы активности: 13% тренируются в зале самостоятельно, 8% — с личным тренером, а 5% посещают групповые тренировки. Еще 27% предпочитают заниматься дома, а 7% добавляют физическую активность в свою жизнь время от времени.

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