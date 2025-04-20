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DHL ограничила отправку посылок в США

DHL приостанавливает отправления в США стоимостью более $800
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Pietro Recchia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Германский концерн экспресс-доставки грузов и документов DHL с 21 апреля приостанавливает отправку от бизнес-клиентов частным лицам в США товаров, стоимость которых превышает $800. Об этом сообщает Reuters.

В компании подчеркнули, что в США начали действовать новые таможенные правила, требующие официального оформления для товаров стоимостью выше $800. До этого правила касались отправлений на сумму более $2,5 тысячи.

Официальное оформление посылки в США требует от отправителя указывать более подробную информацию о содержимом, происхождении товара и иные сведения, а в некоторых случаях — необходима специальная лицензия. Проверка всей этой информации требует времени и означает для DHL увеличение расходов, говорится в публикации.

До этого глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что новый мировой порядок возник на фоне серьезного изменения внешней политики США с приходом к власти президента Дональда Трампа.

Ранее пошлина США на европейское пиво вызвала озабоченность у пивоваров в Нидерландах.

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