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В Израиле накажут военных, виновных в обстреле медиков в Газе

ЦАХАЛ уволит замкомандира батальона из-за обстрела медработников на юге Газы
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Israel Defense Forces via AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнародовала результаты расследования инцидента с обстрелом машин скорой помощи на юге сектора Газа, произошедшего в конце марта. В результате расследования был выявлен ряд ошибок в действиях военнослужащих, сообщает пресс-служба израильскойармии.

Следствие провело реконструкцию событий и допросы свидетелей. Ответственность за инцидент, включая действия после обстрела, понесет командир 14-й резервной бронетанковой бригады, который, по данным пресс-службы, получит выговор с занесением в личное дело. Более строгие меры приняты в отношении заместителя командира разведывательного батальона «Голани»: он будет уволен с занимаемой должности за действия на месте происшествия и предоставление неполной и неточной информации в ходе расследования.

Расследование инцидента, произошедшего 23 марта на юге сектора Газа, выявило, что израильские военные трижды открывали огонь по гражданским транспортным средствам. Под обстрел попали машины скорой медицинской помощи, пожарная машина и автомобиль, маркированный символикой Организации Объединенных Наций.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его.

Ранее израильские танки открыли огонь по гражданским лицам на юге сектора Газа.

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