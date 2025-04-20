В Исламабаде прошел митинг в поддержку жителей Газы

Сотни тысяч человек вышли на митинг в поддержку жителей сектора Газа в Исламабаде

Митинг, в котором приняли участие сотни тысяч человек, состоялся в столице Пакистана Исламабаде в поддержку жителей сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что к проведению акции призвала Исламистская партия Пакистана. В ней поучаствовали лидер партии Хафиз Наим Рахман и несколько высокопоставленных руководителей.

Подчеркивается, что демонстранты прибыли на митинг из пригорода Исламабада и соседних городов.

19 апреля израильский премьер Биньямин Нетаньяху в вечернем обращении к нации заявил, что ХАМАС отказался от сделки по освобождению заложников.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников.

Ранее ХАМАС заявил о готовности начать переговоры об обмене заложниками и прекращении конфликта.