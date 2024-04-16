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Российский шестиклассник принес в школу флаг и нарукавник со свастикой

Mash: в Нижнем Новгороде мальчик принес в школу флаг и нарукавник со свастикой

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Pixabay

В Нижнем новгороде шестиклассник принес в школу самодельные флаг и нарукавник со свастикой. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в одной из городских школ. Ученик шестого класса принес в учебное учреждение самодельный флаг и нарукавную повязку с изображением свастики, чтобы впечатлить друзей.

По данным Ni Mash, после окончания занятий школьник планировал повесить флаг на заброшенном здании. Отмечается, что мальчик стоит на учете в ПДН и проживает с матерью и старшим братом.

После произошедшего ребенка планируют исключить из школы. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого в Петербурге мужчину осудили за нарисованную на листовке для участников СВО свастику. Он не смог объяснить причину своих действий, но предположил, что в тот момент был пьян.

Ранее немецкие школьники стали чаще рисовать свастику.

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