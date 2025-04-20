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SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для американской разведки

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутниками для нужд разведки США
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Steve Nesius/Reuters

Компания SpaceX успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9, доставившей на орбиту спутники для Национального управления военно-космической разведки США. Трансляция старта велась на странице компании в социальной сети X.

Старт миссии NROL-145 состоялся в 5:29 утра по тихоокеанскому времени (15:29 мск) с космодрома Ванденберг (Калифорния).

Запуск ракеты стал уже третьим подобным мероприятием за короткий период: миссии NROL-192 и NROL-174 были выполнены 12 и 16 апреля соответственно.

Утром 20 апреля спускаемый аппарат корабля «Союз МС-26» с российскими космонавтами Алексеем Овчининым и Иваном Вагнером, а также американским астронавтом Дональдом Петтитом вернулся на Землю с Международной космической станции. В «Роскосмосе» добавили, что аппарат приземлился в 04:20 мск в районе казахстанского города Жезказган. Экипаж «Союза» находился на МКС с 11 сентября 2024 года. 19 апреля 2025 года космонавты отправились обратно на Землю.

Ранее в Польше упал обломок ракеты Falcon 9.

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