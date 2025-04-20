Жителей Бурятии напугал неопознанный летающий объект

Жителей Окинского и Баргузинского районов Бурятии напугал неопознанный летающий объект в небе. Видео, снятое очевидцами, опубликовано в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел вечером 20 апреля. На кадрах можно увидеть ярко светящийся объект в темном небе. Затем образовалось светящееся кольцо, которое отделилось от основного объекта.

Одна из свидетельниц, увидев происходящее, громко ахнула на видео и задалась вопросом: «Что это может быть?». Подписчикам Telegram-канала предложили поразмышлять на эту тему в комментариях и отправить другие ролики с необычным явлением.

До этого жители Твери могли наблюдать странный яркий объект, который довольно быстро двигался в небе. Как оказалось, это могло быть последствием пролета ракеты-носителя Falcon-9FT Block-5 с двумя спутниками WorldView Legion 1 & 2, которая была запущена в США. Подобное явление могли видеть не только в Твери, но и в других российских городах.

Ранее жители семи регионов России могли увидеть в небе след ракеты-носителя Ariane 6.