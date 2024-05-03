Природу неопознанного объекта, пролетевшего над Тверью, объяснили

Яркое северное сияние в небе над Тверью может быть последствием пролета ракеты-носителя Falcon 9. Об этом сообщает mk.ru.

Издание подчеркивает, что приблизительно в 22:00 мск в небе над городом появился «светящийся необычный объект», который довольно быстро пересекал небо. Подобное наблюдалось не только в Твери, но и других российских городах.

В публикации отмечается, что в 21:36 мск в США была запущена многоразовая ракета-носитель Falcon-9FT Block-5 с двумя спутниками WorldView Legion 1 & 2, которые и могли послужить появлению яркого сияния.

До этого по всей Украине в небе было видно странное свечение. Отмечается, что о нем сообщили жители Киева, Днепра, Одессы и западных регионов.

Накануне стало известно, что американская компания SpaceX начала бронировать места для полетов туристов в космос.

Во время полетов на ракетах Dragon и Starship компания предоставит космическим туристам скафандр, сенсорные перчатки и напечатанный на 3D-принтере шлем.

Сейчас известны сроки будущих полетов по двум направлениям. Так, желающие смогут отправиться на орбиту Земли в конце 2024 года, а на МКС — в 2025-м.

Ранее сообщалось, что Илон Маск собирается отправить на Марс миллион человек.