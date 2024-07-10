Жители нескольких российских регионов заметили светящийся объект в небе

Жители ряда российских регионов опубликовали в соцсетях фото необычного яркого объекта в небе, вокруг которого расходятся круги.

Сообщения об объекте публикуют жители Белгородской, Брянской, Воронежской и Ростовской областей, а также Ставропольского края, Москвы и Петербурга. О подобном явлении также сообщают жители Белоруссии и Украины.

Некоторые пользователи предположили, что этим объектом может быть ракета-носитель Ariane 6.

9 июля состоялся успешный запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 с космодрома в Куру (Французская Гвиана).

Ariane 6 — новейшая ракета из серии европейских ракет Ariane, пришедшая на смену Ariane 5 и отличающаяся модульной и универсальной конструкцией, позволяющей запускать миссии с низкой околоземной орбиты и далее в дальний космос.

В апреле Европа проводила секретные испытания верхней ступени ракеты Ariane 6.

Ранее ракета Starship отправилась в первый суборбитальный полет.