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В Петербурге задержали хулиганов, устроивших дебош у храма в канун Пасхи

Четырех мужчин задержали у храма в Петербурге за нападение на полицейского
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Global Look Press

У храма в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга задержали четырех мужчин, один из них напал на сотрудника правоохранительных органов. Об этом стало известно 78.ru.

Инцидент произошел 19 апреля у Храма святого апостола Андрея Первозванного на Заневском проспекте. Незадолго до Пасхального богослужения там заметили полуголого мужчину, он был пьян и неадекватно себя вел. Когда стражи порядка подошли к нему и попросили удалиться, однако гражданин стал оскорблять их и ударил одного из полицейских ногой.

Нападавшего и трех его друзей, двое из которых уже были судимы, немедленно задержали. Нарушителем порядка оказался 47-летний уроженец Нальчика. В автомобиле одного из задержанных нашли три ножа, кастет и резиновую палку, найденное оружие изъяли.

Ранее голый мужчина ворвался в чужой дом и залез в ванну, чтобы погреться.

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