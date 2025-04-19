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Голый мужчина ворвался в чужой дом и залез в ванну, чтобы погреться

В Новосибирске женщина нашла в ванной голого незнакомца

Жительница Новосибирска нашла в своем дачном доме голого незнакомца, мужчина проник в жилище и принимал ванну, когда хозяйки не было дома. Об этом сообщается в Telegram-канале «Город 54».

Женина вернулась домой в поселок Садовый и услышала шум воды, в ванной она обнаружила голого мужчину. Злоумышленник проник в дом, вскрыв окно в спальне. По словам жительницы Новосибирска, незнакомец сказал ей: «Привет, сестренка, я погреться зашел».

По данным Telegram-канала «АСТ 54», незваного гостя задержали соседи, на место был вызван наряд полиции. Мужчина был доставлен в психиатрическую больницу. По предварительной информации он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что голый мужчина, вооруженный тяпкой, искал Настю в поселке под Краснодаром. Обнаженного мужчину заметили на улице местные жители, незнакомец с тяпкой искал некую Настю. Жители вышли узнать в чем дело, в ответ мужчина начал ломать заборы и бросаться на автомобили. На место были вызваны скорая помощь и сотрудники полиции. Очевидцы попытались задержать неадеквата, но тот ворвался в чужой дом. Злоумышленника удалось связать, он сумел вырваться, ударить тяпкой одного из очевидцев и продолжил забег по улицам. Прибывший наряд правоохранителей сумел погрузить мужчину в карету скорой помощи.

Ранее россиянин пробил окно блинами от штанги и катался голым в лифте, пока его не задержали.

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