Два дебошира бутылкой коньяка разгромили автобус в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде двое пассажиров разгромили автобус из-за замечания. Об этом сообщается в Telegram-канале Ni Mash.

Инцидент произошел в автобусе № 90. На одной из остановок в транспорт сели двое мужчин, оба находились в неадекватном состоянии. Пассажиры сделали приятелям замечание, хулиганы начали вести себя вызывающе.

Автобус пришлось остановить, водитель сумел вытолкнуть дебоширов на улицу. В ответ один из них достал бутылку коньяка и начал бить по окнам, пробив стекло. Пострадавших нет, обратились ли представители компании-перевозчика в правоохранительные органы – неизвестно.

До этого сообщалось, что в Костроме нетрезвый пассажир разгромил автобус, отбиваясь от невидимых врагов, и пытался выйти из транспорта на ходу. Инцидент произошел в городском автобусе №2. На одной из остановок в транспорт вошел мужчина с молотком. Он начал метаться по салону, в котором находились люди, и отбивался от видимых только ему врагов. Водитель вынужден был открыть двери не на остановке, а по ходу движения, притормозив, чтобы агрессивный мужчина смог покинуть транспорт, не навредив никому из людей. По предварительной информации, дебошир находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Буйного горожанина задержал наряд полиции.

Ранее подростки забросали камнями автомобили на платной трассе M-12 в Нижегородской области.