Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Девушку арестовали в США после того, как она помочилась на Библию

Американке грозит тюрьма за то, что она справила нужду на Библию и продукты
close
Keene Police Department

В США девушка помочилась на гостиничный экземпляр Библии и попала за решетку, пишет Daily Star.

Имя Келли Тедфорд, 24-летней модели из Нью-Гемпшире, теперь связано в американских СМИ с несколькими «грязными» инцидентами. На камеру попало, как она мочилась на продукты и испражнялась в своем гостиничном номере. В январе девушка заселилась в местный отель и сама сняла на видео, как справляет нужду на детали обстановки. Она успела испачкать кондиционер, одеяло, шторы и Библию. По некоторым данным, Тедфорд также испражнилась на пол, а затем спрятала экскременты в бачке унитаза.

В пресс-релизе полиции округа сообщается, что аналогичные деяния американка совершала с 2021 года. Во всяком случае первые видео с подобным содержанием датируются этим годом. Тедфорд «загрязняла предметы и/или поверхности мочой», снимала это на камеру и публиковала в интернете. В конце концов о роликах узнали в полиции. На одном из них видно, как девушка портит продукты в продуктовом магазине. В итоге владельцу бизнеса пришлось изъять поврежденные товары на $1,5 тыс.

Тедфорд арестовали в конце февраля и обвинили в преступном причинении вреда, ей также грозит суд по пяти случаям хулиганства.

Ранее в Новосибирске мужчина справил нужду на патрульный автомобиль, в котором сидели полицейские, и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами