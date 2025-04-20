Девушку арестовали в США после того, как она помочилась на Библию

Американке грозит тюрьма за то, что она справила нужду на Библию и продукты

В США девушка помочилась на гостиничный экземпляр Библии и попала за решетку, пишет Daily Star.

Имя Келли Тедфорд, 24-летней модели из Нью-Гемпшире, теперь связано в американских СМИ с несколькими «грязными» инцидентами. На камеру попало, как она мочилась на продукты и испражнялась в своем гостиничном номере. В январе девушка заселилась в местный отель и сама сняла на видео, как справляет нужду на детали обстановки. Она успела испачкать кондиционер, одеяло, шторы и Библию. По некоторым данным, Тедфорд также испражнилась на пол, а затем спрятала экскременты в бачке унитаза.

В пресс-релизе полиции округа сообщается, что аналогичные деяния американка совершала с 2021 года. Во всяком случае первые видео с подобным содержанием датируются этим годом. Тедфорд «загрязняла предметы и/или поверхности мочой», снимала это на камеру и публиковала в интернете. В конце концов о роликах узнали в полиции. На одном из них видно, как девушка портит продукты в продуктовом магазине. В итоге владельцу бизнеса пришлось изъять поврежденные товары на $1,5 тыс.

Тедфорд арестовали в конце февраля и обвинили в преступном причинении вреда, ей также грозит суд по пяти случаям хулиганства.

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