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В США собака исчезла во время урагана и вернулась к хозяйке спустя пять лет

USA Today: собака пережила ураган и воссоединилась с хозяйкой через пять лет
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spiro/Shutterstock/FOTODOM

К жительнице США Дебби Ла Флер вернулась собака по кличке Кингстон, пропавшая после урагана пять лет назад. Об этом пишет издание USA Today.

В 2020 году штат Луизиана накрыл ураган Лора. Вернувшись домой, хозяйка обнаружила, что одно из окон в ее доме разбито, а любимого йоркширского терьера нигде нет.

«Он был частью нашей жизни. Он был нашим ребенком», — рассказала женщина.

Уже потеряв надежду найти Кинстона, жительница США получила письмо, в котором говорилось, что ее собака жива. Кингстон выжил в страшном урагане и остался на улице. Его нашли студенты из соседнего штата и забрали себе.

По словам Ла Флер, она четыре часа провела в пути, чтобы встретиться с любимой собакой.

Женщина рассказала журналистам, что пес Кингстон был лучшим другом ее супруга. Однако тот не дождался воссоединения Его не стало за несколько лет до этого из-за несчастного случая. Встретившись с Кингстоном снова, женщина сказала, что к ней будто вернулась частичка мужа.

В начале этого года сообщалось о собаке из Таиланда, которая каждый день ждет своего хозяина возле магазина. Люди рассказали, что питомица всегда была рядом со своим хозяином — бездомным, который продавал товары в этом районе. В ноябре 2024 года мужчины не стало, но, несмотря на это, верный пес отказывается покидать свое место, по-видимому, ожидая возвращения человека.

Ранее слепая и глухая собака вернулась к хозяину после трех дней разлуки.

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