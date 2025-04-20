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В ПСБ назвали самую популярную монету у россиян

ПСБ: золотая монета «Георгий Победоносец» стала самой популярной у россиян
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Банк России

Инвестиционная золотая монета »Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей стала самой популярной среди россиян. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе банка ПСБ.

Заметный рост интереса к золотым инвестиционным монетам в ПСБ произошел в марте-апреле на фоне повышения мировых цен на золото. В марте розничные продажи составили около 10 тысяч монет, что эквивалентно объему продаж за два предыдущих месяца. Общий объем продаж инвестиционных монет в ПСБ за 2024 год превысил 80 тысяч штук.

Банк прогнозирует дальнейший рост спроса на драгоценные металлы на фоне позитивной динамики цен на золото, которую аналитики ПСБ связывают с увеличением закупок золота центральными банками мира (более тысячи тонн в 2024 году) и ростом инвестиций в золотодобывающие биржевые фонды (более 6% с начала года).

Золотая монета «Георгий Победоносец» (диаметр 22,6 мм, масса чистого золота 7,78 г, проба 999) имеет на аверсе изображение государственного герба РФ, а на реверсе – традиционное изображение Георгия Победоносца, поражающего копьем змея.

На этой неделе цена золота впервые в истории превысила отметку в $3350 за тройскую унцию, достигнув нового рекорда в $3354,65.

Ранее в России создали золотой кулич и пасхальный iPhone.

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