В США при стрельбе в университете пострадали два человека

ABC: два человека пострадали при стрельбе в кампусе университета Норфолка в США

Два человека получили ранения во время стрельбы в кампусе университета Норфолка в штате Вирджиния в США. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.

Вооруженное нападение на территории вуза произошло вечером в субботу, 19 апреля, по местному времени (утром в воскресенье, 20 апреля, по московскому). По данным телеканала, сейчас кампус закрыт, на месте происшествия ведутся следственные мероприятия.

В сообщении полиции Норфолка в соцсети Х говорится, что пострадавшие, один из которых получил тяжелые травмы, госпитализированы.

17 апреля неизвестный открыл стрельбу в университете Флориды. В результате четверо человек получили ранения, их госпитализировали. Еще пятерых не удалось спасти.

Инцидент произошел на территории кампуса. Администрация вуза призвала студентов оставаться в укрытиях, пока стрелка не задержали. Виновника происшествия оперативно поймали, его мотивы выясняются.

Ранее американец устроил стрельбу в аптеке из-за ненависти ко всем аптекам в мире.