В Астраханской прокуратуре назвали причину пожара в доме, где погибли пять детей

Короткое замыкание рассматривают как предварительную причину пожара в частном доме в Астрахани, где погибли пятеро детей. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре области.

При этом сотрудники прокуратуры уточнили, что семья на учете не состояла.

По факту произошедшего проводится проверка.

Возгорание произошло на улице Ольховской в Кировском районе Астрахани. После ликвидации пожара были обнаружены тела четверых детей в возрасте от 4 до 11 лет. Спустя некоторое время спасатели нашли тело еще одного ребенка. Мать детей отсутствовала дома.

Также в результате пожара 20 апреля погибли четыре ребенка в Челябинской области. Пожар произошел в поселке Василовка близ города Юрюзань. Вероятной причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки на веранде дома. Пожарный извещатель в здании был, однако, как выяснили спасатели, в нем не сменили батарейку вовремя.

Ранее в Красноярском крае подросток устроил степной пожар.