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Братья нашли на Багамах бутылку с посланием 50-летней давности и разыскали автора

На Багамах нашли послание в бутылке, написанное подростком из США в 1976 году
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Evan Buffington

На Багамах нашли послание в бутылке из-под Pepsi, написанное американским подростком в 1976 году. Об этом сообщает UPI.

Несколько недель назад братья Баффингтоны гуляли вдоль побережья отдаленного острова на Багамах. Клинт уже давно занимается поиском артефактов, выброшенных морем, и нашел более 100 бутылок с посланиями, однако в этот раз находку сделал Эван и сообщил ему об этом по рации.

Мужчина обнаружил старую бутылку из-под газировки с запиской, оставленную 14-летним школьником Питером Р. Томпсоном из штата Массачусетс в 1976 году.

Следопытам удалось связаться с Томпсоном, который сказал, что не помнит, как писал сообщение, но у него остались приятные воспоминания о занятиях по океанографии.

«Это удивительно. Прошло почти 50 лет, так что это сюрприз», — удивился Томпсон.

Теперь братья надеются встретиться с автором записки и вернуть ее лично.

Ранее пара нашла бутылку с посланием, открыла ее и пожалела, увидев, что хранилось внутри.

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