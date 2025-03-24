Пара нашла бутылку с посланием, открыла ее и пожалела, увидев, что хранилось внутри

Пара из Австралии нашла бутылку с посланием, открыла её и пожалела, увидев, что хранилось внутри, пишет LADBible.

Австралийская пара Кристал и Рик опубликовали пост в соцсетях, в котором они рассказали об инциденте, случившемся с ними на пляже. По словам мужчины и женщины, они наткнулись на бутылку, выброшенную на берег, и решили открыть ее, чтобы достать записку, хранившуюся внутри.

Рик в попытке достать бумажку высыпал содержимое бутылки на песок, после чего Кристал обнаружила, что внутри находился не песок, а пепел человека по имени Джефф. В письме, вложенном в бутылку, автор послания попросил, чтобы его прах был брошен в море, чтобы он мог продолжить свое путешествие.

«Похоже, его путешествие завершилось», — отметили зрители.

Несмотря на шутливый тон комментариев, многие пользователи выразили сожаление по поводу ситуации, отмечая, что Джефф, похоже, действительно любил море и хотел, чтобы его прах продолжал плавать по океану.

Ранее на шотландском маяке обнаружено 132-летнее послание в бутылке.