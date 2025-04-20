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Стало известно, почему мать погибших в Челябинской области детей оставила их дома одних

Текслер: мать погибших в Челябинской области детей уехала к раненному на СВО мужу
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МЧС России

Родителей четырех погибших при пожаре в Челябинской области детей не было дома в момент трагедии, поскольку их мать уехала в Москву к раненному на СВО мужу. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

Отмечается, что детей оставили на попечительство родственников. При этом, по данным МЧС, в момент пожара дома взрослых не было.

«На место происшествия направил министра социальных отношений Наталью Лугачеву, представителей регионального отделения фонда «Защитники Отечества», а также бригаду психологической помощи из центра «Семья». Семью не бросим, поможем всемерно», — пообещал Текслер.

До этого сообщалось, что в Челябинской области при пожаре в частном доме в поселке Василовка близ города Юрюзань погибли четверо детей — девочка 12 лет и три мальчика в возрасте 7 и 5 лет (близнецы).

Вероятной причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки на веранде дома. Пожарный извещатель в здании был, однако, как выяснили спасатели, в нем не сменили батарейку вовремя.

Ранее в Челябинской области СК возбудил дело после гибели четырех детей при пожаре.

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