Москвичам пообещали жару до +27°С в воскресенье

Гидрометцентр: переменная облачность и до +27°С тепла ожидаются в Москве

Переменная облачность и температура до +27°С прогнозируются в Москве в воскресенье. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

«Переменная облачность. Без осадков», — говорится в прогнозе погоды.

Ветер прогнозируется юго-западный, его скорость составит от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет немного ниже нормы и составит 748 миллиметров ртутного столба.

По данным Гидрометцентра, в ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до +10°С.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах +22°С...+27°С. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки +7°С.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномально высокие для апреля температуры продержатся в Центральной России до вторника. В среду, 23 апреля, уже начнется заметное понижение температуры, произойдет изменение циркуляции воздушных масс, из-за чего днем столбики термометров опустятся до +17°С...+20°С, а ночью похолодает до +10°С.

Ранее синоптик спрогнозировал четыре температурных рекорда в Москве подряд.