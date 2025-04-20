Американский военный сравнил Москву с Нью-Йорком

Блогер, американский ветеран войны в Афганистане Дэн Касл сравнил Москву с Нью-Йорком. Свое мнение он выразил на YouTube-канале Wild Siberia.

По его словам, Нью-Йорк выглядит ужасно и во всем проигрывает в сравнении с российской столицей. В своем ролике мужчина отметил чистоту на улицах Москвы и удивился тому, почему американский город выглядит так запущенно. Он добавил, что на улицах Нью-Йорка творится хаос, однако главная проблема заключается не в этом.

«Я делаю это не для того, чтобы унизить свою страну, но чтобы показать, что город может быть совершенно другим. Я сравниваю два самых богатых города, но один из них утопает в грязи и заполонен бездомными и наркоманами. <…> Разница видна невооруженным глазом», — заявил Касл.

До этого американский предприниматель Джон Роберт Саттон заявил, что в США города менее технологически развиты, чем российские. По его словам, Москва более развита, чем Вашингтон или Сан-Франциско, особенно в плане общественного транспорта.

По его мнению, многие американцы считают, что в России ничего не работает и повсюду бандиты.

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