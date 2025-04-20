Около 200 россиян осудили за жестокое обращение с животными в прошлом году

РИА: порядка 200 человек осудили за жестокое обращение с животными в 2024 году

Российские суды за прошлый год осудили почти 200 человек за жестокое обращение с животными. Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на статистику судебного департамента при Верховном суде.

В документе указано, что женщин среди осужденных не было. Суды отправили в колонии 14 осужденных, 21 из которых получили условный срок. Как правило, суды назначали небольшие сроки — один-два года, уточняет агентство.

Из статистики также следует, что суды по статье за жестокое обращение с животными часто назначали обязательные, исправительные и принудительные работы. Штрафами при этом отделались 53 подсудимых, однако общая сумма назначенных штрафов превысила 1,5 миллиона рублей.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что в России следует создать институт уполномоченного по защите животных. В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что чиновник на этой должности будет следить за соблюдением законов об ответственном обращении с животными, помогать предотвращать жестокое обращение с ними, а также следить за работой органов власти и ветеринарных служб.

Ранее в Госдуме объяснили идею об изъятии домашних животных.