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Собаководам объяснили, почему питомец может отказываться от прогулки

Кинолог Голубев: собака может отказываться от прогулки из-за стресса
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Depositphotos

Существуют две основные причины отказа собаки от прогулки: физиологическая и психологическая. Об этом в беседе с РИАМО сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Первая может быть связана с проблемами со здоровьем и требует обследования у ветеринарного специалиста. Если угроза для здоровья не выявлена, скорее всего, собака отказывается гулять по психологическим причинам, что требует коррекции уже у кинолога или зоопсихолога», — объяснил эксперт.

По его словам, одной из причин отказа питомца от прогулки может стать негативный опыт, например, агрессия или резкий шум на улице. В данном случае важно показать животному, что мир безопасен и хозяин рядом с ним.

Еще одной причиной может быть неправильная социализация любимца, что привело к его тревожному поведению, продолжил специалист.

Он также посоветовал обращать внимание на амуницию, она может доставлять животному дискомфорт и вызывать стресс. Если собака вдруг начала отказываться от прогулок, не стоит игнорировать этот сигнал. Важно наблюдать за животным и, при необходимости, обращаться к специалистам, заключил кинолог.

До этого Голубев назвал признаки того, что собака заскучала. Питомец, по его словам, может начать грызть мебель, сдирать обои, подкапывать под дверью и бесконтрольно лаять. Еще одним признаком является гиперактивность, когда животное бурно реагирует на окружающих людей и животных, ищет развлечения дома и постоянно рвется вперед во время выгула.

Ранее собаководам рассказали, как отучить питомца обдирать обои.

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