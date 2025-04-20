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ФНС поддержало создание реестра «Стопазарт»

ФНС поддержало создание реестра самозапрета на участие в азартных играх
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Sina Schuldt/dpa

Федеральная налоговая служба (ФНС) поддерживает инициативу о создании реестра самозапрета на участие в азартных играх «Стопазарт». Такая информация следует из ответа ведомства на обращение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В документе предлагается, что реестр позволит гражданам добровольно вносить себя в срок от трех месяцев до пожизненного запрета на участие в азартных играх.

Кроме того, в реестр «Стопазарт» предлагалось автоматически включать лиц, которые имеют подтвержденные задолженности по кредитам, а также штрафам и иным обязательным платежам с просрочкой более трех месяцев. В реестре эти граждане должны были находиться вплоть до погашения долга или восстановления нормального режима платежей.

«ФНС России поддерживает инициативу создания национального реестра самозапрета на участие в азартных играх «Стопазарт», — говорится в документе.

При этом в ФНС добавили, что орган, который уполномочен вырабатывать государственную политику в области азартных игр, является Минфин России.

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